Выгоничский район, Брянская область, 11 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Водитель квадроцикла погиб в результате ДТП в Выгоничском районе Брянской области, сообщили ИА REGNUM 11 апреля в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На улице Ленина в селе Кокино вечером 10 апреля водитель мототранспортного средства съехал в левый кювет, а затем столкнулся с газораспределительным узлом. В результате аварии 41-летний мужчина погиб на месте.

В полиции предполагают, что водитель сел за руль в состоянии опьянения.