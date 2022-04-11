Ульяновск, , 09:51 — REGNUM В Ульяновске принято решение приостановить бесплатный проезд для школьников в троллейбусах и трамваях. Об этом сообщает администрация областного центра.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

В мэрии отмечают, что в городе на время весенних каникул приостановлен бесплатный проезд для школьников в электротранспорте. За проезд в трамваях и троллейбусах придётся платить с 11-го по 17-го апреля включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновске в условиях пандемии коронавируса продлевали возможность бесплатного проезда школьников в электротранспорте, в том числе в летние каникулы: первоначально планировалось, что он будет действовать до 31 мая, но затем продлили на всё лето, до 31 августа.

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