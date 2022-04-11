Донецк, 11 апреля 2022, 09:49 — REGNUM Самой горячей точкой Донецкой Народной Республики остаётся Мариуполь. Об этом 11 апреля заявил глава республики Денис Пушилин представителям мировых СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«На сегодняшний момент освобождено 160 населённых пунктов. Самой горячей точкой остаётся город Мариуполь, где противник сконцентрировал свои силы», — сказал Пушилин.
По его словам, благодаря помощи, которую оказала республикам Донбасса Российская Федерация, появилась надежда вернуться к мирной жизни.