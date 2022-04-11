Ижевск, 11 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 11 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 160 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 158 231 житель республики, сообщает региональный минздрав.

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За время пандемии в республике подтвердили 164 509 случаев заражения коронавирусом, из них 95 – за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса семеро несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 47 человек старше 65 лет.

3992 человека скончались, за минувшие сутки, как и накануне, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы 12 человек, накануне в больницы попали 19 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 3153 человека, 170 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 25 человек – в тяжелом состоянии, из них восемь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 8 апреля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 696 117 человек. Второй компонент препарата получили 553 258 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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