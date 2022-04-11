Париж, , 09:48 — REGNUM На месте крушения туристического самолета во Франции находятся около двадцати спасателей, сообщает Le Figaro.

Самолет wacki56

Cамолет DR 400 разбился в поле, недалеко от взлетно-посадочной полосы в Сен-Брие. В результате инцидента погибли три человека. Среди погибших пилот самолета в возрасте 50 лет и пара пассажиров в возрасте от 20 до 30 лет.

На месте аварии также задействованы две пожарные машины.

Как сообщало ИА REGNUM, во французском департаменте Кот-д'Армор в лесном массиве совершил аварийную посадку легкий самолет.

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