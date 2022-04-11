Луганск, , 09:47 — REGNUM Киевские боевики обстреляли с применением миномётов населённый пункт Золотое-5 на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 11 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

Уточняется, что обстрел Золотого-5 был зафиксирован в 09:35 и в ходе него по населенному пункты было выпущено девять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории Донецкой Народной Республики с начала эскалации погибли 79 мирных жителей.