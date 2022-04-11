Казань, 11 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В начале апреля на рознично-продовольственном рынке Татарии стабилизировался спрос. По сравнению с мартом ажиотажная потребность в сахаре и соли упала в 3,5 раза, спрос на муку и рис снизился в 3 раза, на растительное масло — в 2,8 раза, сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Продукты питания

По словам вице-премьера, в городах республики с 19 марта проводятся сельскохозяйственные ярмарки.

«Несмотря на то, что уровень спроса в розничных сетях стабилизируются, увеличенные объемы поставок по ряду позиций будут сохранены», — заверил Шагиахметов.

Также в ежедневном режиме в аптечных сетях республики ведется мониторинг ассортимента и цен. Товарные запасы лекарств составляют от 2,6 до 5,2 месяцев на сумму 5,2 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, предостережения о недопустимости нарушения законодательства производителями и поставщиками сахарного песка объявлены прокуратурой в Татарии.

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