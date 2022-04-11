Ступино, Московская область, , 09:46 — REGNUM В настоящее время на месте взрыва газа в Подмосковном Ступино продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Экипаж Росгвардии Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники ведомства помогли эвакуировать жителей дома, а также спасли одну из пострадавших в результате взрыва женщин.

Экипаж Ступинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, находясь на маршруте патрулирования, услышал хлопок, после чего поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации на охраняемом объекте. На месте росгвардейцы увидели, что произошло частичное обрушение жилого дома на Центральном переулке.

«В одной из квартир росгвардейцы услышали крики женщины, которая звала на помощь. Сотрудники вневедомственной охраны помогли пострадавшей выбраться и передали медикам для оказания помощи», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв газа произошёл в пятиэтажном жилом доме. В результате пострадали несколько квартир, среди жильцов есть погибшие и раненые. Предварительная причина — утечка газа из-за неисправности газового оборудования.

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