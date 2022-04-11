Москва, 11 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Москве начнется производство 3D-принтеров из отечественных компонентов. Это поможет предприятиям решить проблему импортозамещения, сообщается на портале мэра столицы.

Bart Dring 3D-принтер

На 3D-принтерах планируют печатать запчасти для бытовых приборов, автомобилей, фурнитуры и многое другое, что снизит стоимость производимых товаров и сократит зависимость от импорта.

Московская компания уже начала разработку производства собственных 3D-принтеров и в ближайшие два-три года организует его таким образом, чтобы все комплектующие были сделаны на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве планируется увеличить производство медицинских фотополимеров для 3D-печати.

Читайте также: В Москве планируют нарастить выпуск медицинских материалов для 3D-печати