Грозный, , 09:45 — REGNUM Вооружённые силы России подготовят наступление на все города, сёла и другие населённые пункты Украины, чтобы освободить их от «нациков» и «бандеровцев». Об этом в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что такую задачу поставил верховный главнокомандующий — президент России Владимир Путин.

«Задачи ясны и мы уже начинаем работать конкретно, точечно, и будет наступательная волна», — сказал Кадыров.

При этом, по его словам, наступление планируется не только в Мариуполе, но и во всех других населённых пунктах, городах и сёлах.

«Но Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим, такая задача поставлена главнокомандующим», — добавил чеченский лидер.

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Он также заверил, что «если Киев не будет выполнять все обязательства, которые ему предъявляет наш верховный главнокомандующий», то спецоперация не остановится.

«Мы уже их добили, даже кто живой — морально убит», — подчеркнул глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что порт в украинском Мариуполе освобождён на 80%, но националисты оказывают сопротивление.

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