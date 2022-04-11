Владивосток, , 10:02 — REGNUM Поставки в Приморье овощей через российско-китайскую границу продолжаются — временное ограничение было связано с выдачей фитосанитарных сертификатов со стороны служб КНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Овощи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Все документы выдаются в полном объеме. За 9−10 апреля через российско-китайскую границу прошло более 60 машин с овощной продукцией: помидоры, кабачки, баклажаны, все виды зелени и другие», — пояснили специалисты.

В ближайшее время вся продукция поступит в торговые точки.

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