Москва, , 09:42 — REGNUM В Совфеде идею главы Минфина Антона Силуанова обратиться в суд в случае объявления Западом России дефолта назвали оригинальной.

Андрей Клишас Council.gov.ru

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«Идея пойти в западный суд в случае, если запад объявит России дефолт, конечно, очень… оригинальная. Будем ссылаться на нормы права? На закон? На Договор? Санкции запада всё это отменили», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Москва готова доказывать в судах, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам, если Запад попытается объявить дефолт, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Известиям».

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