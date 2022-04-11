Донецк, 11 апреля 2022, 09:42 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики с начала эскалации погибли 79 мирных жителей. Об этом сообщил 11 апреля глава ДНР Денис Пушилин журналистам мировых СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Денис Пушилин
Денис Пушилин
Smdnr.ru

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«Всего с 17 февраля, с начала эскалации конфликта, на территории ДНР погибли 79 человек, получили ранения различной степени тяжести 1289, из них 74 ребёнка. Разрушения получили 1216 домостроений, а также 533 объекта гражданско инфраструктуры», — сказал Пушилин.

Он также рассказал, что полуторагодовалый ребёнок, раненый в результате обстрела РЗСО «Ураган», находится в тяжёлом состоянии.