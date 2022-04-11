Белгород, , 09:43 — REGNUM Количество добровольных народных дружин увеличивают в Белгородской области, заявил 11 апреля губернатор Вячеслав Гладков.

Дружинник City-yaroslavl.ru

Решение принято для обеспечения безопасности жителей региона.

«Мы понимаем, что вопрос очень актуальный, люди переживают. Я уже много раз говорил о том, что уделяем очень большое внимание антитеррористической защищенности социальных объектов: детских садов, школ, больниц, учреждений социальной защиты. Мы увеличиваем количество ДНД. Например, в Белгороде народную стражу увеличиваем в количестве в два раза. Вопрос безопасности жителей — безусловный приоритет в нашей работе», — написал губернатор в соцсетях.

В первую очередь вопрос актуален в приграничных районах области.