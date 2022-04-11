Севастополь, , 09:41 — REGNUM Более 21 миллиона рублей и около 30 тысяч долларов США вынесли грабители из офиса автосалона в Севастополе 9 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД города.

Грабитель PublicDomainPictures

Сотрудник автосалона, который обратился с заявлением в полицию, сообщил, что в офис фирмы вошли двое неизвестных мужчин. Под угрозой предмета, похожего на пистолет, они забрали 21 миллион 200 тысяч рублей и 30 тысяч долларов США, а затем скрылись.

Личности подозреваемых в совершении преступления установлены, это двое уроженцев Красноярского края. В настоящее время их ищут.