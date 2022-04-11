Черкесск, , 09:41 — REGNUM В Карачаево-Черкесии из автомобиля вылетели на проезжую часть двое несовершеннолетних. Инцидент произошел во время выполнения водителем движения по кругу в ауле Кумыш. Дети в возрасте шести и восьми лет выпали из движущейся машины, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Из подробностей инцидента сообщается, что происшествие на дороге произошло 10 апреля, около 12:00, на федеральной трассе Черкесск — Домбай.

«При следовании по круговому движению в ауле Кумыш, в результате внезапно открывшейся пассажирской двери на проезжую часть выпали двое несовершеннолетних детей восьми и шести лет»,— рассказали в МВД.

В настоящее время дети после оказания медицинской помощи в отделении травматологии республиканской больницы отпущены домой, обстоятельства инцидента выясняются. Установлено, что водитель во время движения был трезвым.