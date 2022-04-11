Ростов, Ярославская область, 11 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Ярославской области дорогу к селу Матвеевское Ростовского района размыло при паводке. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Yarnews.net Размытая во время паводка дорога к селу Матвеевское

На проблему пожаловались жители, попросившиеся в социальных сетях у местных властей помощи. В ответ им сообщили, что ситуация под контролем, скоро начнётся восстановление, а жители могут пользоваться объездной дорогой. Однако местные заявили, что такой дороги попросту не существует.

«Вам бы лишь отписаться. Лучше завтра посетите эту дорогу, прежде чем про неё писать. Объездной дороги нет! Дорога только одна Никольское-Матвеевское!» — написали люди.

Власти после схода воды собираются не только восстановить проезд, но и построить на этом месте мост.