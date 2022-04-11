Донецк, , 09:40 — REGNUM Полуторагодовалый ребёнок, раненый в Донецке в результате обстрела из РЗСО «Ураган», находится в тяжёлом состоянии в реанимации, сообщил 11 апреля глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Денис Пушилин Smdnr.ru

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Пушилин рассказал журналистам мировых СМИ об обстреле жилой многоэтажки в Донецке, в результате которого погибли два человека, пострадали четыре. В числе пострадавших оказался полуторагодовалый ребёнок, получивший перелом основания черепа.

«Ребёнок находится в нейрореанимации. Выведен на сегодняшний момент из комы, но находится в тяжёлом состоянии», — сказал глава республики.

Видео корреспондента ИА REGNUM