Нуакшот, 11 апреля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Военные самолёты ВВС Марокко атаковали колонну гражданского транспорта на севере Мавритании. Об этом 11 апреля сообщает MENA Defence.

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По данным журналистов, инцидент произошёл в районе города Айн-бен-Тилли в непосредственной близости от региона Западной Сахары, находящегося под протекторатом Марокко.

Самолеты ВВС Марокко выпустили восемь ракет по грузовикам, принадлежащим алжирским транспортным компаниям. В результате атаки несколько грузовиков были уничтожены, как минимум трое человек получили ранения.