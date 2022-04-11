Улан-Удэ, , 09:39 — REGNUM В Бурятии зафиксирован минимальный уровень безработицы за весь период наблюдений. К 11 апреля в Центре занятости республики содержится 16 тыс. вакансий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Служба занятости (сс) М. Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Численность официально безработных составляет 3889, что на 848 человек меньше, чем в начале года. За три месяца в органы службы занятости обратилось 4105 жителей.

«На сегодняшний день в базе данных органов службы занятости содержится более 16 тысяч вакансий, которыми оперируют центры занятости для трудоустройства наших граждан, что в сравнении с серединой февраля текущего года больше на 2028 единиц», — отметил руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.