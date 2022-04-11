Санкт-Петербург, 11 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге стартовал навигационный сезон 2022 года, который привнесёт некоторые изменения в речные перевозки пассажиров. Об этом сообщил глава городского комитета по туризму Сергей Корнеев в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Прогулки на теплоходе в Петербурге

Так, в Петербурге усилят водные маршруты Санкт-Петербург – Кронштадт и Петергоф – Кронштадт. Также появится направление в крепость Орешек (Шлиссельбург) с заходом в музей «Прорыв блокады Ленинграда».

Для повышения доступности обзора городских достопримечательностей и повышения комфорта их осмотра в Петербурге запустят четыре маршрута по системе Hop-On-Hop-Off, в которой судно будет передвигаться от одного места к другому с остановками для осмотра достопримечательностей. Один из маршрутов будет организован между Новой Голландией, «Авророй» и центром города.

Напомним, навигационный сезон стартовал в Санкт-Петербурге в ночь с 9 на 10 апреля. График разводки мостов остался прежним, с ним можно ознакомиться на сайте СПб ГБУ «Мостотрест».