Уфа, 11 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Первый форум садоводов Башкирии «SMART-садовод» пройдет в Уфе. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото пресс-службы городской думы Калуги На выставке достижений калужских садоводов и огородников

Сообщается, что мероприятие состоится 15 — 16 апреля в Конгресс-холле «Торатау». На форуме будут обсуждаться проблемы развития садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), в числе электро‑ и водоснабжение СНТ, вывоз мусора, доступность общественного транспорта, состояние дорог.

А в пленарном заседании на тему «Векторы развития садовых товариществ» примут участие федеральные и региональные эксперты.

На площади возле Конгресс-холла планируют организовать выставку-продажу семян, садоводческого инвентаря, удобрений и саженцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии имеется запас семян для проведения весенних полевых работ.