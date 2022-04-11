Краснодар, 11 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Оперативные службы Краснодарского края переведены на усиленный режим работы в связи с началом пожароопасного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 11 апреля.

skeeze Лесной пожар

«С наступлением теплой погоды все экстренные службы края перевели на усиленный режим работы. Контролировать ситуацию будет Краевой лесопожарный центр, в который входят 11 филиалов, круглосуточная единая диспетчерская служба и свыше 300 сотрудников. При необходимости они готовы оперативно выехать на место и локализовать возгорание», — рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что лесопожарный центр укомплектован современным спецоборудованием, видеокамерами, беспилотными летательными комплексами, катерами для патрулирования с моря. По словам губернатора, благодаря техническому оснащению число лесных пожаров в 2021 году удалось сократить в четыре раза. На обеспечение обнаружения и ликвидации лесных пожаров в 2022 году выделили свыше 166 млн рублей.