Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM Пять человек пострадали в результате квартирного пожара в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге, сообщили 11 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по России по региону.

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Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 07:17 мск 11 апреля. В двухкомнатной квартире дома 5/3 по Загребскому бульвару во Фрунзенском районе города горела обстановка на площади 29 кв. метров.

«В 08:00 пожар локализован. Пять человек осматриваются бригадой скорой медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС четыре единицы техники и 15 человек личного состава.