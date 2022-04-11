Санкт-Петербург, 11 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате квартирного пожара в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге, сообщили 11 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по России по региону.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области МЧС РФ

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 07:17 мск 11 апреля. В двухкомнатной квартире дома 5/3 по Загребскому бульвару во Фрунзенском районе города горела обстановка на площади 29 кв. метров.

«В 08:00 пожар локализован. Пять человек осматриваются бригадой скорой медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС четыре единицы техники и 15 человек личного состава.