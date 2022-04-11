Роли, США, 11 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

nhl.com Андрей Свечников

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились Джордан Стаал, оформивший хет-трик, и Джордан Мартинук.

В составе «Анахайма» точными бросками отметились защитник Джош Махура и нападающий Трой Терри.

На сегодняшний день «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 102 очка. «Анахайм» идёт на 12-м месте в Западной конференции с 70 очками.

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