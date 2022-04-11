Пусан, Южная Корея, , 09:33 — REGNUM Член экипажа, пропавший без вести в результате крушения вертолета береговой охраны Южной Кореи у острова Мара, был найден мертвым в затонувшем воздушном судне. Об этом 9 апреля сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей береговой охраны страны.

Напомним, что 8 апреля вертолёт береговой охраны Южной Кореи разбился в 370 км к юго-западу от острова Мара. Судно, высадившее шесть представителей береговой охраны на патрульный катер, который отправился на Тайвань для участия в спасательной операции, разбился вскоре после взлета.

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Ранее сообщалось, что два члена экипажа погибли, еще один был спасен катером береговой охраны, а четвертый член экипажа пропал без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников береговой охраны.

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