Томск, 11 апреля 2022, 09:31 — REGNUM Рейтинговое агентство «АКРА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Томской области и выпусков облигаций на уровне «ВВB (RU)», сохранив позитивный прогноз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Законодательная дума Томской области
Законодательная дума Томской области
Bogdanov-62

По мнению аналитиков, область располагает достаточным объёмом ликвидности для своевременного выполнения расходных обязательств. При составлении рейтинга учитывались умеренный уровень долговой нагрузки, средние показатели экономического развития.

«После изучения аналитиками показателей бюджета и экономики региона была проведена оценка его кредитоспособности и принято решение о подтверждении рейтинга, что свидетельствует об устойчивости и надежности Томской области как заемщика», — отметил замглавы региона Александр Феденёв.