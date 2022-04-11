Томск, 11 апреля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Рейтинговое агентство «АКРА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Томской области и выпусков облигаций на уровне «ВВB (RU)», сохранив позитивный прогноз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Bogdanov-62 Законодательная дума Томской области

По мнению аналитиков, область располагает достаточным объёмом ликвидности для своевременного выполнения расходных обязательств. При составлении рейтинга учитывались умеренный уровень долговой нагрузки, средние показатели экономического развития.

«После изучения аналитиками показателей бюджета и экономики региона была проведена оценка его кредитоспособности и принято решение о подтверждении рейтинга, что свидетельствует об устойчивости и надежности Томской области как заемщика», — отметил замглавы региона Александр Феденёв.