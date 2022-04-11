Ульяновск, , 09:31 — REGNUM В Ульяновской области вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, который побил палкой и камнем сотрудников полиции. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Уголовное дело было заведено в отношении 39-летнего мужчины. Правоохранители установили, что 21 мая 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле одного из домов в посёлке Майна, он нанёс сотрудникам полиции по различным частям тела несколько ударов руками, деревянной палкой и камнем.

В надзорном ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела имеет судимость за покушение на убийство.

Майнский районный суд признал мужчину виновным в применении насилия, в том числе опасного для жизни, в отношении представителя власти (чч. 1, 2 ст. 318 УК РФ), назначив четыре года колонии строгого режима. В прокуратуре отмечают, что приговор вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Ульяновской области вынесен приговор по делу об управлении машиной в пьяном виде и угрозах в адрес полицейского металлической трубой. Решением суда водителю назначено три года колонии общего режима.

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