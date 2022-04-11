* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:30 — REGNUM Бывший генерал афганской армии Сами Садат заявил, что ведутся переговоры с высокопоставленными генералами и офицерами, а также рядом афганских политиков, и что скоро начнётся процесс объединения бывших сил безопасности, особенно афганской армии. Об этом сообщает портал darivoa.com.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

«После Ураза-Байрам начнёт осуществляться план по объединению сил безопасности. Мы начнём операции в трёх областях: военной, политической и гражданской», — сказал Садат «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

По словам бывшего генерала, будут отбираться люди, не имеющие судимостей и не причастные к коррупции.

«Нам нужны молодые, мы нуждаемся в стариках и ворах», — сказал он.

В период установления талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контроля над Афганистаном, Сами Садат руководил боевыми действиями против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Гильменд.

Не назвав имён, Садат сказал, что ряд политических лидеров просили установить крайний срок до окончания Ид аль-Фитр. Он добавил, что как только результат решения политических лидеров станет ясен, все этнические группы и сословия, от военных до политических и гражданских активистов и молодёжи, предпримут действия против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил об объединении бывших афганских силовиков. Однако Масуд не представил дополнительной информации по этому поводу.

Садат сказал, что ряд бывших военнослужащих афганской армии присоединились к сопротивлению, но не сказал, будет ли новое движение, о котором он говорил, координировать свои действия с Фронтом сопротивления.

Сами Садат отметил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только не изменились, но «варварство, такфир (неверие) и невежество» движения только усилились. Он заявил, что все люди решили противостоять талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что, по его словам, «с нас довольно такого неуважения, и мы должны освободить нашу родину и построить сильный Афганистан».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что они обеспечили безопасность на всей территории Афганистана, и что экономический кризис в стране со временем разрешится.

Движение, правительство которого до сих пор не признала ни одна страна, обвиняют в убийствах бывших афганских солдат. Это утверждение отвергается талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые заявляют, что подчиняются указу своего лидера об амнистии. Однако растут опасения по поводу произвольных задержаний, незаконного лишения свободы, угроз, избиений и запугивания журналистов, активистов и критиков, закрытия старших классов школ для девочек и других ограничений, наложенных на афганский народ талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Генерал Садат заявил, что силы безопасности теперь будут организованы в небольшие оперативные группы, использующие партизанскую тактику, что не будет стоить дорого и будут полностью финансироваться патриотически настроенными афганцами.

«Мы больше не хотим как марионетки получать деньги от другой страны, и завтра у нас начнутся разногласия, если такая помощь прекратится», — добавил он.

Сами Садат добавил, что они пытаются вызвать у людей чувство ответственности и патриотизма, независимо от того, сколько времени это займёт.