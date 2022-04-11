Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Ростовской области один человек пострадал во время крупного пожара на складе, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

О возгорании в промышленной зоне села Чалтырь (Мясниковский район) стало известно в ночь на 10 апреля. Площадь пожара в складском помещении составила 1200 кв. метров. Мужчина получил ожоги.

На месте происшествия работали 17 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники. Причина пожара устанавливается.