Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Рейтинг доверия американцев президенту США Джо Байдену за последнее время снизился на один процентный пункт и составляет 42%, что является минимальным показателем с марта 2021 года (62%). Это следует из обнародованных 10 апреля данных опроса CBS News/YouGov.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что исследование было проведено в период с 5 по 8 апреля 2022 года среди 2062 взрослых жителей США, погрешность составляет 2,8 процентных пункта.

При этом не одобряют действия американского лидера 58% опрошенных жителей Соединенных Штатов.

Также 63% респондентов считают состояние экономики США плохим. В то же время, 66% участников опроса указали на то, что повышение цен стало причиной трудностей для них, 26% назвали высокие цены неудобными и только 8% заявили, что рост цен никак на них не повлиял.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Анкара ожидает одобрения конгрессом Соединенным Штатам продажи Турции истребителей F-16 Block 70, однако в качестве альтернативы власти республики рассматривают и приобретение российских истребителей пятого поколения Су-57.