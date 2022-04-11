Лион, Франция, 11 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Мэр французского города Ренн Натали Аппер решительно осуждает ущерб, нанесенный протестующими центру города, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

Около 500 человек, в основном молодые люди, прошли маршем по улицам центра Ренна, скандируя антикапиталистические лозунги. На площади в центре города произошел пожар, повреждено имущество города, разбиты витрины.

«Я решительно осуждаю ущерб, нанесенный центру Ренна. В демократии нет и никогда не будет насилия или вандализма», — заявила мэр города.

В Лионе сто человек, по данным префектуры, выразили свое недовольство после оглашения результатов первого тура выборов во Франции. Группа демонстрантов «сломала автобусную остановку и забросала окнаратуши» во время подсчета голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, участники протестов выступали против выборов во Франции, при этом часть из них была против действующего президента Макрона и призывала «не блокировать Ле Пен», часть бурно протестовала против кандидатуры Ле Пен.