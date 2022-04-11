Тункинский район, Бурятия, 11 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Тункинском районе Бурятии заметили семь чёрных грифов, занесённых в Красную книгу России. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тункинского национального парка.

Тункинский национальный парк Чёрные грифы в Тункинском нацпарке. Бурятия

«Весна удивляет не только погодой, но радует и гостями, прилетающими к нам в национальный парк «Тункинский», — отметили в парке.

По словам начальника отдела туризма и рекреации Алексея Китаева, в 2021 году здесь также наблюдались семь особей.