Благовещенск, 11 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Тынде Амурской области горожане жалуются на рост популяции крыс. Грызуны живут и питаются в мусорных контейнерах, сообщило 11 апреля ИА ПортАмур.

Kilessan Крысы

Читайте также: Штамм «Омикрон» способен проникать в организм грызунов — переносчиков чумы

Ролик с деятельностью крыс в мусорных баках опубликован в соцсетях. Жители города утверждают, что грызуны обитают не только у контейнеров, но и заходят в жилые дома, поднимаясь до верхних этажей.

Горожане возмущены, что управляющая компания не предпринимает меры по борьбе с крысами. Жилой дом, возле которого грызунов сняли на видео, не единственный, где возникла такая проблема.

«Мы проводим дератизацию ежемесячно. Сейчас будем проводить общегородскую дезинфекцию по МКД и коллекторам во второй половине апреля. Проблема в том, что крысы достаточно быстро привыкают к отраве, поэтому нам приходится постоянно искать новые химикаты», — прокомментировала ситуацию мэр Тынды Марина Михайлова.

Как сообщало ИА REGNUM, новый штамм коронавируса «Омикрон» оказался способен проникать в организм грызунов, традиционно выступающих переносчиками чумы.