Сент-Пол, США, 11 апреля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Khl.ru Кирилл Капризов

В первом периоде «Лос-Анджелес» забросил три шайбы. Точными бросками отметились нападающие Расмус Купари, Карл Грундстрём и Адриан Кемпе.

После этого «Миннесота» смогла забить шесть голов и разгромить соперника. Начало этому положил российский форвард Кирилл Капризов. После этого отличились Мэтт Болди, Джаред Сперджен, Матс Цуккарелло, Маркус Фолиньо и Ник Бьюгстад.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 94 очка. «Лос-Анджелес» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 86 очками.

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