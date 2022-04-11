Симферополь, , 09:22 — REGNUM Жилой дом, пострадавший в результате падения сбитого беспилотника в посёлке Таврическое рядом под Красноперекопском помогут восстановить местные власти.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Кровля повреждена и окна выбиты. Один дом. Главное, что все живы, здоровы. Все вместе восстановим, поможем людям, одних с этой проблемой не оставим», — сказал «Интерфаксу» глава администрации района Сергей Биданец.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, украинский беспилотный летательный аппарат был сбит на севере Крыма, обломки при падении повредили один дом. Пострадавших в результате происшествия нет.

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