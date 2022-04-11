Москва, , 09:21 — REGNUM В Москве специалисты разрабатывают проект реставрации комплекса строений Симонова монастыря. Восемь строений обители возведены в XVI–XVII вв., сообщается на портале мэра столицы.

Сушило, солодежня. Симонов монастырь. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Симонов монастырь обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Планируется отреставрировать такие постройки монастыря, как трапезные, солодежня, палаты, три крепостные башни: Дуло, Кузнечная, Солева и часть крепостной стены.

В монастыре из шести храмов сохранился только один — церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Главная цель реставрации комплекса — сохранение исторического облика Симонова монастыря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в районе Якиманка на улице Большая Полянка отреставрируют двухэтажную старинную усадьбу XIX века.

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