Москва, 11 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Москве специалисты разрабатывают проект реставрации комплекса строений Симонова монастыря. Восемь строений обители возведены в XVI—XVII вв., сообщается на портале мэра столицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сушило, солодежня. Симонов монастырь. Москва

Симонов монастырь обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Планируется отреставрировать такие постройки монастыря, как трапезные, солодежня, палаты, три крепостные башни: Дуло, Кузнечная, Солева и часть крепостной стены.

В монастыре из шести храмов сохранился только один — церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Главная цель реставрации комплекса — сохранение исторического облика Симонова монастыря.

Как сообщалоИА REGNUM, в Москве в районе Якиманка на улице Большая Полянка отреставрируют двухэтажную старинную усадьбу XIX века.

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