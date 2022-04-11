Кемерово, , 09:21 — REGNUM Министром социальной защиты населения Кемеровской области назначена Елена Федюнина. Об этом сообщили в правительстве региона.

Елена Федюнина Правительство Кузбасса

«Елена Федюнина окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», — уточнили в областной администрации. — Отмечена областными наградами и благодарственными письмами».

Отметим, что с 1999 года она трудилась в отделении Федерального казначейства по Кемерово, с 2003 года — в региональном министерстве социальной защиты населения. С 2021 года она занимала должность первого заместителя министра социальной защиты населения Кузбасса.