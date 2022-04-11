Уфа, , 09:21 — REGNUM 39 приоритетных инвестиционных проектов на сумму свыше 230 млрд рублей реализуются в сфере промышленности в Башкирии. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что горизонт планирования этих проектов составляет 13 лет. В результате их реализации планируется создать пять тысяч рабочих мест.

Так, в 2022 году в республике намерены запустить крупный инвестиционный проект по производству газовых баллонов. На реализацию данного проекта намерены направить 1,5 млрд рублей. Помимо этого, в регионе намерены завершить еще десять приоритетных инвестиционных проектов, в рамках которых планируется создать порядка одной тысячи рабочих мест и инвестировать свыше 21 млрд рублей.

Среди них, проект по возведению комплекса производства и отгрузки сжиженного природного газа объемом инвестиций 1,4 млрд рублей, проект по реконструкции и техническому перевооружению объектов производства листового стекла объемом инвестиций более трех млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году в Башкирии на «Инвестчасе» в правительстве региона было рассмотрено 99 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 150 млрд рублей, в том числе 31 проект в сфере промышленности с объёмом инвестиций 75,4 млрд рублей. Из них в список приоритетных проектов было включено 12 новых промышленных проектов на сумму свыше 32,8 млрд рублей.