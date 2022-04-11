* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 11 апреля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Маулави Нурулла Мунир, исполняющий обязанности главы министерства образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что на движение оказывается давление с требованием вновь открыть школы для девочек по всему Афганистану. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

8am.af Школа для девочек в Афганистане

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Прошло 205 дней с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли школы для девочек. Несмотря на широко распространённую критику, радикалы не изменили своего решения.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понимают необходимость образования как для мужчин, так и для женщин, и вскоре школы будут открыты для девочек, заверил и.о. главы министерства образования. Это не первый раз, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дают обещание вновь открыть школы для девочек.

Некоторые наблюдатели говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) давали подобные обещания в первый период своего правления в 1990-х годах, но так и не выполнили их.

Европейский союз, правозащитные организации и ООН неоднократно заявляли, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не будут признаны, если не отменят запрета на образование для девочек.

Ранее радикалы пообещали международному сообществу, что откроют двери школ для девочек с началом нового учебного года в Афганистане (23 марта), но не выполнили своего обещания.

Рино Амири, представитель Госдепартамента США по делам афганских женщин, ранее заявляла, что вопрос об образовании девочек в Афганистане вызвал разногласия среди руководства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По её словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понимают, что открытие школ — правильное решение.