В Красноярском крае потушили два лесных пожара
Красноярск, 11 апреля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. За прошедшие выходные (9−10 апреля) в Красноярском крае ликвидировали два лесных пожара — в Березовском и Новоселовском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 апреля в краевом министерстве лесного хозяйства.
Уточняется, что оба пожара действовали в наземной зоне. Их общая площадь составила 4,5 га. В тушении принимали участие 15 человек, было задействовано две единицы спецтехники.
Огонь на лес, по предварительным данным, перешёл с земель иных категорий.
По состоянию на утро 11 апреля в Красноярском крае действующих лесных пожаров не зарегистрировано.
Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии, кроме северный районов, вводится особый противопожарный режим.
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