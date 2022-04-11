Красноярск, 11 апреля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. За прошедшие выходные (9−10 апреля) в Красноярском крае ликвидировали два лесных пожара — в Березовском и Новоселовском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 апреля в краевом министерстве лесного хозяйства.

(сс) Georgia Emergency Management Agency Лесной пожар

Уточняется, что оба пожара действовали в наземной зоне. Их общая площадь составила 4,5 га. В тушении принимали участие 15 человек, было задействовано две единицы спецтехники.

Огонь на лес, по предварительным данным, перешёл с земель иных категорий.

По состоянию на утро 11 апреля в Красноярском крае действующих лесных пожаров не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии, кроме северный районов, вводится особый противопожарный режим.

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