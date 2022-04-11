11 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в городе Ужгород Закарпатской области Украины по решению депутатов городского совета демонтировали памятник Пушкину.

Оксана Переможенко, , 09:42 — REGNUM В городе Ужгород Закарпатской области Украины демонтировали памятник Пушкину. Решение о сносе на внеочередной сессии приняли депутаты Ужгородского совета, сообщают «Известия».

Вандалы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Произошедшее обсудили читатели телеграм-канала «Операция Z». Многие участники обсуждения не понимают, чем «провинился» Пушкин, что на Украине так активно сносят его памятники.

«Очередная перемога (победа. — О. П.). Он ответку не даст», — отреагировал Василий.

«[Они,] кроме как памятники «побеждать», что-то еще умеют?» — недоумевает AVF.

«Я уже внимания не обращаю», — добавил Alex S.

«Когда на поле битвы похвастаться нечем, воюют с памятниками — ответить же не могут», — написал Adam2022.

«Никогда не понимала такую дичь, как сносить памятники поэтов, писателей», — добавила Natali.

«В диспансере без изменений. Вот только у пациентов криз будет, когда памятники, от слова совсем, пропадут на Украине», — отреагировал Vladimir P.

«Вот… [зачем]?.. Скоро обратно ставить будете!» — пишет один из участников обсуждения.

«На Пушкина грязь никогда не налипнет — у Пушкина [памятник] нерукотворный, его никому не снести, а у больной нации очередная перемога», — прокомментировала Дарья З.

«Ну памятники им ни о чём не сказали, видимо, избавляются. Всю жизнь стояли, не мешали, а сейчас глядите что. Ну что ж сказать… реально обработали их там, мозги промыли, историю пытаются замазать окончательно», — отметила Ольга К.

«Отказались от русского языка, зачем им Пушкин?» — недоумевает Людмила С.

Орест Адамович Кипренский. Портрет Александра Сергеевича Пушкина

«Какая месть, такие и мстители», — добавил Макс.

«Народ, не расстраивайтесь!!! Это хорошая новость!!! Они недостойны Пушкина!!! Хорошо, что у них его не будет!!!» — считает Денис.

«Пушкин — это наше всё. Поэтому он так им противен. Думаю, Александру Сергеевичу смешно на том свете. Майдан головного мозга», — с сарказмом отреагировала Эльмира Р.

«Ленина победили, теперь с Пушкиным борются. Это уже не лечится…» — написала lyudmila.

«Ну чему удивляться? Фашисты тоже книги жгли и памятники уничтожали. А итог нам всем известен», — отметила «Василиса Прекрасная».

«Чем им Пушкин помешал? Вернее, чем он их так напугал, что они так яростно от его памятников избавляются?» — недоумевает Elena E.

«Мы не против русского, говорили они… Нас за что?.. Говорили они…» — с сарказмом добавил Leo.

«Оказывается, во всех проблемах у них Пушкин виноват…» — смеется Григорий.

Напомним, ранее памятники поэту были снесены в двух других городах на западе Украины — в Тернополе и Мукачево. В Мукачево власти также сняли табличку со школы имени Пушкина.

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