Казань, 11 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Утром 11 апреля в столице Татарии десятки автомобилей агрегатора «Яндекс Go» собрались возле одного из торговых центров, таким образом водители такси пытаются добиться приемлемых условий оплаты труда. Соответствующие публикации появились в соцсетях.

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Основным требованием бастующих является повышение заработной платы. Таксисты уверяют, что стоимость поездок не стоит их времени и здоровья, так как расходы на запчасти и топливо не покрываются.

«Сделайте себе небольшой отпуск. Только так водители смогут хоть как-то повлиять на ситуацию», — говорится в заявлении бастующих казанских таксистов.

Ранее в соцсетях была опубликована информация, что забастовка может продлиться с 11 по 13 апреля.

ИА REGNUM напоминает, в ноябре 2021 года в Набережных Челнах таксисты бастовали после введения агрегаторами новых требований.

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