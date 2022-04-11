11 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 14:05 — REGNUM Яхтсмены Балаклавы провели парад в поддержку российской армии 10 апреля — участниками стали более сотни человек на 50 яхтах и катерах. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж Александра Полегенько.

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад яхт и катеров с российскими и Андреевскими флагами стартовал утром 10 апреля на набережной Назукина — они проследовали в открытое море.

Цель акции — продемонстрировать, что севастопольцы помнят свою историю и поддерживают решение президента России о проведении операции по денацификации Украины.

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад катеров в Балаклаве в поддержку российской армии Александр Полегенько © ИА REGNUM