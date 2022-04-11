Белгород, 11 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Дополнительные бело-лунные световые секции установят на 67 светофорах Белгородах, сообщил 11 апреля глава администрации города Антон Иванов.

Телеграм-канал Антона Иванова Светофор с бело-лунной секцией

У светофоров появятся дополнительные секции, функция которых — оповещать водителей о том, что за поворотом переходят дорогу пешеходы.

«Дополнительные секции устанавливают для повышения безопасности дорожного движения. Смонтированные модули уже настраивают», — написал мэр в телеграм-канале.

До конца мая 2022 года власти планируют установить 282 новых секции на 67 светофорах.