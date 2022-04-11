Донецк, 11 апреля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Города Донецкой Народной Республики обстреливаются ежедневно, заявил 11 апреля глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Smdnr.ru Денис Пушилин

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«Территория Донецкой Народной Республики, города, такие как Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Докучаевск, Горловка, и ряд других населённых пунктов подвергаются практически ежедневным обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины. По-прежнему, как все эти предыдущие восемь лет, страдает гражданское население», — рассказал Пушилин журналистам мировых СМИ.

Видео корреспондента ИА REGNUM: