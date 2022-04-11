Донецк, , 09:14 — REGNUM Киевские боевики утром 11 апреля подвергли Донецк и Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелу из артиллерии. Об этом 11 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:40 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Также отмечается, что в 08:55 украинские формирования обстреляли Докучаевск, выпустив по нему восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что планы по вступлению Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс могут быть реализованы уже летом 2022 года.